Este es el precio del dólar para este lunes 3 de agosto

CIUDAD MCY.- El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó en su página web el tipo de cambio de referencia correspondiente a este lunes 3 de agosto de 2026, calculado a partir del promedio ponderado de las operaciones diarias de las mesas de cambio de las instituciones bancarias participantes.

La tasa del dólar estadounidense se ubicó en 748,78 bolívares, mientras que el euro registró un valor de 861,18 bolívares.

El yuan chino se estableció en 110,92 bolívares; la lira turca, en 15,75 bolívares; y el rublo ruso, en 9,44 bolívares.

El BCV también informó las tasas de compra y venta establecidas por el sistema bancario. La información puede consultarse en el portal oficial www.bcv.org.ve.

FUENTE : BCV

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