Prevén fuertes lluvias por paso de la Onda Tropical 34

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estiman las siguientes condiciones climatológicas para las próximas 24 horas en Venezuela. En horas de la madrugada y la mañana prevalecen condiciones meteorológicas estables con cielo de parcial a despejado, en la mayor parte del país; sin embargo, debido al desplazamiento de la Onda Tropical Número 34, se prevén zonas nubladas acompañadas de lluvias y chubascos dispersos y eventuales descargas eléctricas en Bolívar y Amazonas, asimismo, algunas lluvias o lloviznas dispersas en zonas de la Guayana Esequiba, Región Central y Llanera, los Andes y Zulia.

En horas de la tarde y noche se espera un ligero aumento de la cobertura nubosa en buena parte del territorio nacional, con probables precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, siendo más intensas y frecuentes en zonas de Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Anzoátegui y la Región Central.

Para los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira: Se estima cielo de parcial a despejado en la mañana, sin descartar algunas nubes productoras de lloviznas dispersas en zonas de montaña y al este de la entidad; el resto del periodo, se espera nubosidad fragmentada e intervalos nublados, con posibles precipitaciones de intensidad variable y eventuales descargas eléctricas.

El viento de componente sureste, con velocidades rondando los 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24°C y una máxima que podría alcanzar los 29°C.

FUENTE : VTV

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