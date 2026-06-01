Este es el pronóstico del Inameh para hoy 1 de junio

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que este lunes 1 de junio se espera cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en gran parte del país, acompañado de precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica ocasional en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el boletín meteorológico, durante las horas de la mañana se prevé el desarrollo de núcleos nubosos con lluvias en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar, así como en zonas del sur de Anzoátegui y Guárico.

FUENTE : AGENCIA

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