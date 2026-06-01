Puerto de La Guaira consolida su capacidad operativa

CIUDAD MCY.- La ministra de Transporte, Jacqueline Faría, destacó la llegada del «gigante de carga», un punto que demuestra el compromiso con el desarrollo nacional de la Bolivariana de Puertos (Bolipuertos) que, con el atraque del buque portacontenedores CMA CGM BALI en la Terminal Especializada de Contenedores del puerto de La Guaira, subraya la capacidad operativa y la infraestructura para manejar navíos de gran calado.

Las maniobras de atraque se desarrollaron hace unos días con el apoyo de cuatro remolcadores del Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA), garantizando un proceso seguro y eficiente. La jornada contó con la inspección y supervisión de Alexandre Durond, vicepresidente del Área Naviera para Latinoamérica y el Caribe de la línea marítima CMA CGM.

Las operaciones portuarias subsecuentes a la llegada del CMA CGM BALI contemplan una significativa movilización de mercancía. Específicamente, se prevé la descarga de 267 contenedores de importación, así como 38 contenedores destinados a la exportación y el reembarque de 437 unidades vacías.

Tras la inspección sanitaria de rigor y la habilitación para las operaciones comerciales, el buque inició su proceso de descarga, consolidando la cadena logística del país. La movilización de estos volúmenes es crucial para el abastecimiento y la reactivación económica de Venezuela.

FUENTE: EL FOCO

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