Comerciantes y operadores turísticos de Tovar listos para Semana Santa

Cada año el “pequeño pueblo Alemán”, recibe masivas cantidades de turistas que asisten en temporadas altas y que disfrutan de las bellezas ofrecidas por el municipio

CUIDAD MCY.- Con la llegada de la Semana Santa 2026, la emblemática Colonia Tovar reafirma su posición como uno de los destinos turísticos por excelencia del centro del país. Los comerciantes, prestadores de servicios y operadores turísticos del municipio Tovar se encuentran plenamente preparados para recibir a los temporadistas, ofreciendo una experiencia que combina la fe, la tradición alemana y la calidez que caracteriza al gentilicio aragüeño.

La oferta para esta temporada destaca por su frescura y autenticidad. Yuzvey Salazar, comerciante de la zona, asegura que los visitantes encontrarán anaqueles llenos de hortalizas y frutas recién cosechadas de las tierras colonieras, así como variedades importadas de excelente calidad.

Salazar hace énfasis en que visitar este rincón de Aragua en estos días santos, es una oportunidad única para renovar la fe mientras se disfruta del mejor turismo de Venezuela, garantizando una atención esmerada en cada local.

La gastronomía, pilar fundamental de la experiencia en la Colonia, también se reporta lista para atender la alta demanda. Elva María Misle, del Restaurant Biergarten, destaca que los fogones están encendidos para ofrecer los platos más tradicionales, como la rodilla de cerdo, chuletas, salchichas y chorizos de fabricación local. Para quienes buscan opciones dulces, la oferta incluye los clásicos chocolates artesanales y las icónicas fresas con crema, servidas con la dedicación que asegura el retorno de los comensales año tras año.

OPCIONES PARA DESCUBRIR

Por su parte, el sector de servicios turísticos ha diseñado rutas completas para explorar los encantos naturales y culturales del pueblo. Mariángel Bolívar, miembros del equipo de Smith Tour, detalla un abanico de paradores imperdibles que incluyen desde la primera fábrica de chocolate artesanal y granjas de contacto con animales, hasta miradores modernos como el Parque de la Oma, que ofrece vistas panorámicas privilegiadas hacia la plaza principal.

La innovación también marca la pauta en esta temporada. Los turistas podrán visitar el Jardín de las Hortensias, disfrutar de la famosa cerveza artesanal en puntos fotográficos renovados que cuentan con globos aerostáticos estáticos, y conocer de cerca la historia de los Embutidos Günter, recientemente reconocidos con un récord mundial. Además, las galletas y suspiros tradicionales siguen siendo protagonistas en las charlas y degustaciones que ofrecen las fábricas locales a las familias visitantes.

Con esta amplia preparación, los comerciantes de la Colonia Tovar invitan a todos los venezolanos a dejarse cautivar por un destino que no solo ofrece paisajes de ensueño y clima de montaña, sino el compromiso inquebrantable de un sector que trabaja con orgullo para que cada turista se sienta como en casa.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CIUDAD MCY