Estos son los países latinoamericanos posicionados para recibir la era de la IA

CIUDAD MCY.- Brasil, México, Chile y Colombia son los cuatro países de América Latina mejor posicionados para el auge de la inteligencia artificial y los centros de datos, informó Bloomberg este domingo citando a un alto ejecutivo de Cloudflare, el gigante estadounidense de infraestructura informática.

El pronóstico fue anunciado por Norberto ‘Bert’ Milan, vicepresidente adjunto para América Latina y el Caribe de la compañía tecnológica, en una entrevista exclusiva durante el foro La era de la IA y la ciberseguridad avanzada, organizado por el medio en Ciudad de Panamá.

«Han ido avanzando en saber cómo ejecutar o desplegar modelos de IA y cómo consumirlos para un beneficio de negocio. Han sabido cómo convertir modelos de IA para usarse en un ambiente de negocio. No es IA generativa, es más del lado agéntico», afirmó Milan sobre los cuatro países.

El reporte indica que el mercado brasileño fue el primero en el que la tendencia tecnológica tomó fuerza y, desde allí, se extendió. México, Chile y Colombia desarrollan capacidades para desplegar modelos de IA y transformarlos en herramientas de negocio, lo que los sitúa, junto con el gigante sudamericano, como destinos idóneos para acoger el crecimiento de los centros de datos ante un tráfico que la inteligencia artificial puede multiplicar hasta 1.000 veces.

«Va a haber mucho consumo de talento que sepa cómo operar con ambientes de IA y generar la ciberdefensa, porque dentro de las empresas se va a crear mucha necesidad de correlacionar incidentes», anotó el ejecutivo sobre los retos que enfrentan los países latinoamericanos ante la evolución tecnología.

Bloomberg destacó que el verdadero desafío para estos mercados no será solo atraer más centros de datos, sino formar a personal ante una demanda empresarial que crecerá al ritmo del tráfico impulsado por esta tecnología.

FUENTE : RT

FOTO : REFERENCIAL