Estudiantes de comunicación social de la UBA realizaron XIV muestra de cine

El evento reunió los mejores proyectos audiovisuales que se realizaron bajo la producción de los estudiantes del séptimo trimestre.

CIUDAD MCY.- Los estudiantes de comunicación social de la Universidad Bicentenaria de Aragua realizaron la décimo cuarta Muestra de Cine ECOS, evento en la que se mostraron cortometrajes llenos de historias que conmovieron al público y exhibieron la capacidad de los estudiantes de la facultad a la hora de contar historias.

El nuevo director de la Escuela de Comunicación Social, Alfredo Pérez, calificó la actividad como un acto emocionante que evidenció el compromiso y la creatividad de los alumnos en todas las etapas de la producción cinematográfica. En este sentido, la coordinadora del evento, Nilzuli Rodríguez, coincidió en resaltar la responsabilidad mostrada por los estudiantes del séptimo trimestre, cuyo resultado final superó todas las expectativas.

“Para nosotros eso nos llena de muchísimo orgullo, porque no son muchachos que están desconectados de la realidad, sino que son estudiantes que están involucrados con todo lo que tiene que ver la sociedad” expresó el director Pérez.

Los organizadores de esta muestra destacaron el trabajo duro que tuvieron a lo largo del trimestre pero han sabido salir adelante gracias a la unión y al compañerismo.

Daniela Castillo, estudiante del séptimo trimestre se mostró feliz de participar tanto en la organización como en el acto de apertura acompañada de Grupo Selecto quienes formaron parte del inicio de este evento y también se encuentra a la espera de realizar los cortos.

Asimismo, Danna Hospedales una de las líderes de la organización se mostró contenta y agradecida de liderar la preparación de este evento destacó que a pesar de las adversidades y los problemas que se han presentado todo el equipo ha logrado solventarlos además de llevarse recuerdos significativos de este evento.

“Para mí esta experiencia ha sido súper enriquecedora ya que he trabajado con un grupo de compañeros muy brillantes, inteligentes y apasionados por la carrera que es Comunicación Social” comunicó la estudiante Hospedales.

El talento Ubista no solo se hizo presente en la muestra con la organización sino que también contó con la participación de Luisana Goncalves junto con Hilary Fuentes como animadoras y Elias Bermúdez como coanimador del evento quienes mostraron todo su talento adquirido en la facultad para darle su toque para alentar a la audiencia en esta jornada.

“Siempre fue un sueño para mí desde el tercer trimestre me visualicé en ese espacio y hoy fue un sueño hecho realidad” manifestó la animadora Luisana.

Entre los nombres que estuvieron trabajando en el área de producción de los cortos la estudiante Bárbara Pérez formó parte de la experiencia audiovisual como asistente de producción del cortometraje “La herencia del miedo” de la casa de Chroma Studios. Para Pérez este ha sido una experiencia increíble donde con las dificultades presentes se lograron buenos resultados con creces.

Finalmente, entre los resultados de esta muestra de cine el cortometraje “Después” fue el más exitoso de la muestra llevándose premios como mejor guion y dirección. Este corto destacó por conmover al público a través de contar la realidad del Alzheimer.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS: CORTESÍA