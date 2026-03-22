25 mil personas disfrutaron de las ferias de San José en el parque Las Ballenas

‎El Parque El Ejército, mejor conocido como «Las Ballenas», recibió a miles de aragüeños en una velada encabezada por Miguelito Díaz, Fernando Tovar y Araima Amézquita para honrar al santo patrono

‎CIUDAD MCY.- La ciudad de Maracay dió continuidad a la celebración de sus festividades en honor al santo patrono, con una multitudinaria velada cargada de identidad nacional, que tuvo lugar en el Parque el Ejército, conocido como «Las Ballenas».

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Durante la segunda noche de conciertos de las Ferias de San José 2026, la ciudadanía asistió al emblemático parque para disfrutar de un espectáculo de primer nivel, en el que la música venezolana fue la protagonista.

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‎El escenario recibió a destacados exponentes del canto criollo, como Fernando Tovar, Araima Amézquita y Miguelito Díaz. Los artistas ofrecieron lo mejor de su repertorio, hecho que puso a cantar a los asistentes, quienes acompañaron cada interpretación con entusiasmo.

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‎Para interés del público, el ritmo colombiano lo puso la agrupación Talento Vallenato, mientras que, Mabel Yeah deleitó a los asistentes con una propuesta tropical.

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‎Esta celebración se realizó gracias al trabajo conjunto y organización de la Gobernación del estado Aragua y Alcaldia del municipio Girardot, a cargo de Joan Sánchez y Rafael Morales, respectivamente.

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‎El evento se desarrolló en un ambiente de alegría que reflejó el compromiso de las autoridades por mantener vivas las tradiciones que definen la «Aragüeñidad». El éxito de esta segunda noche de conciertos reafirmó el posicionamiento de las Ferias de San José como una de las festividades más importantes del centro del país.

THAIMARA ORTIZ

FOTO,: PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT