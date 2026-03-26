Scarlett Linares presenta su nuevo éxito: «Cuidado Sansón»

CIUDAD MCY.- La espera ha terminado para los amantes de la música venezolana. Scarlett Linares, «La Guayanesa de Oro”, regresa a la escena musical con más fuerza que nunca presentando su nuevo tema promocional titulado «Cuidado Sansón».

Tras una exitosa trayectoria que la ha consolidado como la voz femenina más imponente del folklore venezolano, Scarlett vuelve a demostrar que tiene completo dominio del escenario.

Con una letra cargada de carácter, «Cuidado Sansón» es un aviso directo y con picardía para aquellos hombres que se creen invencibles, recordándoles que incluso el más fuerte puede caer ante la astucia y el temple de una mujer decidida.

«Este tema es para todas mis mujeres guerreras. ‘Cuidado Sansón’ es una advertencia con humor, para que nadie se confunda. Quería un sonido que hiciera cantar a mi gente una vez más, pero con un mensaje actual y poderoso», expresó Scarlett Linares.

UNA PRODUCCIÓN CON SELLO DE EXPORTACIÓN

Cuidado Sansón, un pasaje de la autoría del compositor Gabriel Cárdenas, fue grabado bajo los más altos estándares de calidad, contando con músicos de primera, que elevan el sonido llanero a otro nivel: (Arpa) maestro Juan Carlos Martínez, (Cuatro) Franklin Goyo “Petete”, (Bajo) Evert Rodríguez y (Maracas) Aquiles Ontiveros, grabado en Nazareno’s Estudios, en Maracay estado Aragua, Roberto Jardín “El Portu”. Mezcla y Mastering: Heither Olivar “Yussy”, logrando ese equilibrio perfecto entre lo tradicional y la frescura de las producciones modernas.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip oficial de la productora Bosson Films y bajo la dirección de Jeanna Boscan, grabado en paisajes emblemáticos de las tierras del estado portuguesa – Venezuela, donde Scarlett despliega toda su elegancia y carisma, reafirmando su compromiso con la difusión de nuestra cultura dentro y fuera de nuestras fronteras.

«Cuidado Sansón» ya comienza a sonar con insistencia en las principales emisoras de Venezuela y se prepara para escalar los primeros puestos de las carteleras nacionales, el tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales para el disfrute de sus millones de seguidores.

PRENSA SCARLETT LINARES

FOTO: CORTESÍA