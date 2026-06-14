Evalúan implementación de plan de patrullaje en comunas del estado Aragua

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz evaluó la implementación del Plan de Patrullaje en 191 comunas y circuitos comunales del estado Aragua.

El encuentro estuvo presidido por el director general de los Cuadrantes de Paz, Hernán Barreto, y de acuerdo con el ministerio, el diseño del plan contempla las características geográficas y la topografía del terreno.

La planificación busca adecuar los recorridos de vigilancia a las realidades operativas de cada localidad. Asimismo, en la jornada, se formalizó la asignación de unidades radiopatrulleras para las labores de abordaje mixto en municipios prioritarios.

Al encuentro asistieron los coordinadores de los cuadrantes territoriales y los jefes de operaciones de los cuerpos policiales.

FUENTE,: AVN

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