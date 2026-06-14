Viceministro Edgar Arteaga encabezó encuentro con sectores religiosos en Aragua

El objetivo del encuentro es dar a conocer los planes y proyectos para agilizar registros de comunidades religiosas en Aragua y eliminar el burocratismo en registros de asociaciones religiosas

CIUDAD MCY.-El viceministro de Asuntos Religiosos y Cultos, Edgar Arteaga, encabezó un encuentro en el estado Aragua con el objetivo de reconocer y atender a las distintas expresiones espirituales y de fe del estado. La autoridad estuvo acompañada de los legisladores del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), Anni Ramírez y Yorfre Graterol.

La actividad forma parte de un despliegue nacional enfocado en fortalecer el acompañamiento directo a las comunidades religiosas y agilizar sus requerimientos legales. Arteaga destacó que esta iniciativa responde a instrucciones directas de la presidenta (E) Delcy Rodríguez. El responsable de la cartera subrayó la importancia de ir al encuentro de los ciudadanos para escuchar sus necesidades de primera mano y ejecutar acciones inmediatas que optimicen la atención gubernamental hacia el sector religioso.

Cabe mencionar que, uno de los anuncios principales durante la jornada de fe, fue la simplificación de los trámites para las asociaciones civiles y comunidades religiosas, donde el ministerio busca eliminar las trabas burocráticas y acelerar el proceso de registro legal, lo que significaría un paso histórico para garantizar la regularización y el libre ejercicio de la espiritualidad en el territorio venezolano. Asimismo, se promocionó el nuevo Sistema de Defensoría de las Religiones Centrales, mecanismo que funcionará mediante el trabajo articulado entre los liderazgos regionales, gobernadores y diputados de la Asamblea Nacional.

Por último, Edgar Arteaga aseguró que habrá una defensa institucional de la libertad de culto. «Autoridades locales y nacionales coincidieron en que la religión y la espiritualidad son elementos transversales para el bienestar social del pueblo venezolano».

ELIMAR PÉREZ

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