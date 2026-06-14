Evaluarán programas de financiamiento al sector comercial y productivo

CIUDAD MCY.- El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN), Pedro Infante, anunció durante una jornada de la Gran Peregrinación Nacional en el estado Barinas, este sábado, la instalación de mesas de trabajo para relanzar los programas de financiamiento dirigidos al sector comercial y productivo.

Esta propuesta se formalizó durante una asamblea con productores agropecuarios en el municipio Pedraza, jornada en la que también se indicó que la próxima semana se desplegará en Barinas el gabinete de la Vicepresidencia de Obras Públicas y Servicios.

Los ministros del área evaluarán de forma prioritaria las solicitudes de vialidad agrícola y la dotación de maquinaria necesarias para el campo llanero. Además, se gestionará con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) la estabilización del suministro de gasoil, medida de contingencia que busca asegurar el combustible requerido para los tractores y el procesamiento técnico de alimentos en la zona.

El parlamentario ratificó el compromiso del Poder Legislativo para revisar la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera. Asimismo, se coordinarán mesas técnicas con ministerios y entes reguladores para simplificar trámites y combatir cualquier tipo de irregularidad en los canales de distribución.

FUENTE: AVN

FOTO: CORTESÍA