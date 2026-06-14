Instalan Mesa Técnica de Seguridad Vial junto a empresas de delivery del país

CIUDAD MCY.-Con el objetivo de transformar la cultura vial y detener las alarmantes cifras de siniestros, crearon una Mesa Técnica de Seguridad Vial. Durante el primer encuentro, estuvieron presentes los representantes de las plataformas de movilidad que operan en el país: Yummy, PedidosYa y Ridery.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de Fedeindustria, donde la Asociación de Industriales de Fabricantes de Motocicletas (Aifem) formalizó la creación de una Mesa Técnica Permanente, con el fin de activar una campaña nacional de educación integral. El plan se ejecutará en unión con el Viceministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

«La motocicleta es una herramienta indispensable de progreso, trabajo y movilidad eficiente. El verdadero desafío radica en la conducta vial, la gestión del riesgo operativo y la necesidad de consolidar una sólida cultura de prevención en las calles», expresó la presidenta de AIFEM, Xiomara Hoyos.

Asimismo, Hoyos explicó que el servicio de entrega a domicilio (delivery) es un motor esencial en la economía actual; sin embargo, representa una enorme responsabilidad pública.

Existe un porcentaje estadístico que refleja que los accidentes viales tienden a involucrar motocicletas, lo que convierte a esta situación en un problema de salud pública que requiere atención proactiva e inmediata.

Las empresas de reparto Yummy y PedidosYa expusieron la necesidad de regular el «intercambio descontrolado de indumentaria» e igualmente apoyaron la propuesta de implementar cursos obligatorios de manejo defensivo. Ambas empresas reportaron un volumen de 1.600 motorizados activos por mes.

Por su parte, César Machado, representante de Ridery, anunció la incorporación de un simulador de manejo para evaluar a sus conductores.

FUENTE: VTV

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