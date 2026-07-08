Instalan en Caracas mesa técnica para expandir el programa en las comunidades afectadas

CIUDAD MCY.- Expandirán programa de atención recreativa tras el doble sismo, con el objetivo de promover la actividad cultural, deportiva y recreativa como herramienta de contención y sanación, para lo cual instalaron en Caracas una mesa técnica.

Asimismo, iniciaron la creación de una estrategia común que combina actividades recreativas para atender a las personas que permanecen en campamentos transitorios.

Las instituciones participantes deberán elaborar un mapeo de las actividades que desarrollarán en los campamentos de manera cotidiana (tales como talleres, juegos dirigidos o acompañamiento psicosocial), así como de aquellas de índole itinerante y de alto impacto.

Prevén diseñar plataforma digital para el registro de voluntarios

Se dio a conocer que prevén el diseño de una plataforma digital para captar, registrar y organizar a artistas, deportistas y recreadores que deseen sumarse como voluntarios. Esta estrategia tiene el fin de ampliar la cobertura y garantizar la sostenibilidad de las actividades en los campamentos a mediano y largo plazo.

La «Ruta de la Esperanza» propone acompañar y mitigar el impacto psicológico en niños, niñas, adolescentes y familias tras el evento telúrico. A través de actividades artísticas, deportivas y recreativas, fomenta el reencuentro comunitario y transforma el miedo y la incertidumbre en un tejido de solidaridad y sanación.

En la instalación de la mesa técnica participaron la viceministra para la Cultura, Gabriela Simoza; el viceministro de Cultura Audiovisual, Miqueas “Piki” Figueroa; el viceministro para la Organización y Participación de la Juventud, Darío Alejandro Vivas; y representantes de varias instituciones.

CIUDAD VLC