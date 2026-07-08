Cacao venezolano conquista en 6º Concurso Internacional de Chocolates AVPA París 2026

CIUDAD MCY.- El cacao venezolano vuelve a demostrar por qué es uno de los mejores del mundo al ser consagrado en el prestigioso 6º Concurso Internacional de Chocolates AVPA París 2026, donde el jurado técnico evaluó la excelencia de los participantes.

En este certamen, liderado por la francesa Pascale Adeline, destacó la rigurosa categoría de chocolates negros con adyuvantes (vainilla/lecitina) de 70 a 85 % de cacao, una clasificación que premia el equilibrio perfecto entre la profunda intensidad del cacao oscuro y la sutil mejora de su textura sin alterar su pureza.

El producto «Llanuras Alto Apure Caren Izaguirre» obtuvo la Medalla de Plata (Gourmet Argent), mientras que el esfuerzo científico del Centro Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación del Cacao (Cenidic) fue galardonado con la Medalla de Bronce (Gourmet Bronze) por su «Padrón Banco de Cacao Edición Limitada».

Estas premiaciones reflejan el talento, la dedicación y el compromiso de nuestros productores, productoras, investigadores e instituciones, que dan al cacao venezolano su lugar como referente de calidad en los mercados internacionales.

EL FOCO VENEZUELA