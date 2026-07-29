Familias de Mariño recibieron atención especializada de salud

CIUDAD MCY.- El Sistema Público Nacional de Salud realizó un despliegue de atención social en el sector Palma de Alí Santiago, municipio Santiago Mariño, donde garantizó una cobertura oportuna, gratuita y especializada a un total de 94 habitantes de esta jurisdicción del estado Aragua, con el propósito de afianzar la red de prevención y asistencia médica integral en las bases comunitarias.

Esta jornada responde directamente a las políticas de bienestar orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez, a través de las directrices del Plan “Venezuela Renace”, bajo la coordinación técnica del ministro de Salud, Carlos Alvarado y en Aragua de la gobernadora Joana Sánchez junto al equipo de Corposalud y el Poder Popular organizado de la comuna «Unión y Fuerza Bolívar Chávez».

Las atenciones asistenciales fueron ejecutadas por el personal médico del ASIC Valle Lindo, logrando consolidar una cifra de 568 beneficios y 161 atenciones en salud. Se realizaron 108 consultas médicas desglosadas en 52 de medicina general, 42 de pediatría y 14 consultas especializadas en el área de gastroenterología, brindando protección directa a 61 mujeres y 33 hombres de la zona.

Se protegió a la población de enfermedades prevenibles con vacunas, con la aplicación de 9 dosis del esquema nacional de inmunización: 5 de SRP contra sarampión, rubéola y parotiditis y 4 contra la Fiebre Amarilla. Asimismo, el personal efectuó 142 pesquisas de peso y talla para control nutricional y de tensión arterial, 64 desparasitaciones, 3 visitas domiciliarias casa a casa y sesiones educativas, cerrando con la entrega gratuita de 148 medicamentos equivalentes a 1480 unidosis dispensadas.

La autoridad única de Salud de Aragua, Yosmary Lombano, destacó la mística de los equipos básicos de salud que se despliegan de manera permanente en los sectores de la entidad. «En esta etapa de reconstrucción social que lidera nuestra presidenta Delcy Rodríguez, garantizamos que las vacunas y los tratamientos gratuitos lleguen de forma directa al territorio, con la plena certeza de que con amor y constancia Venezuela renacerá sana y protegida», puntualizó Lombano.

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