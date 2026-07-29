Ejecutan plan de recuperación y embellecimiento en la sede del Metrobús Aragua

***Con esta ofensiva el Gobierno regional consolida un sistema de transporte público de primera línea en la entidad

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo por elevar la calidad del servicio de transporte público y dignificar los espacios de movilidad urbana en la entidad, el Gobierno Bolivariano de Aragua, en estrecha articulación con la Alcaldía del municipio Girardot, desplegó una jornada integral de mantenimiento preventivo, saneamiento y embellecimiento en las instalaciones de la Corporación Metrobús, ubicadas en el terminal de San Jacinto.

​Durante el operativo, cuadrillas especializadas ejecutaron el lavado profundo de los patios de maniobras y andenes, retirando sedimentos acumulados por el alto flujo vehicular.

Paralelamente, se llevó a cabo una exhaustiva labor de barrido y recolección de desechos sólidos en áreas comunes, garantizando entornos limpios e higiénicos para miles de pasajeros que transitan diariamente por el lugar.

​La transformación de la infraestructura también incluyó trabajos de pintura en bases estructurales, brocales y la adecuación del rotulado de la fachada, refrescando la imagen institucional y devolviendo la vitalidad arquitectónica al recinto.

A su vez, estos trabajos proporcionan un ambiente más seguro, confortable y organizado tanto para los usuarios como para los trabajadores del volante.

​Este significativo avance es fruto del trabajo conjunto impulsado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo las orientaciones estratégicas de la gobernadora Joana Sánchez y la gestión del alcalde del municipio Girardot, Rafael Morales de la mano con el Secretario General para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

​El rescate de la infraestructura de la Corporación Metrobús se traduce en mayor bienestar, eficiencia y calidad de vida para el pueblo aragüeño.

REINA BETANCOURT / FOTOS CORTESÍA