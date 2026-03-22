Tovar traza nuevas rutas para potenciar su desarrollo turístico

En mesa de trabajo encabezada por autoridades regionales, municipales y prestadores de servicios evaluaron acciones para regular el transporte, optimizar espacios y fortalecer la sostenibilidad de los destinos turísticos del municipio

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer la planificación y el ordenamiento del turismo en el municipio Tovar, la secretaria de Turismo en el estado Aragua y presidenta de la Corpotur Aragua, Vicmar Olmos, encabezó una mesa de trabajo en la ciudad de Maracay, en el marco de las políticas impulsadas por el Plan de las Siete Transformaciones (7T).

Al encuentro asistieron, en representación del municipio Tovar, la directora general Eylin Méndez, el director de Transporte municipal Leonardo Suárez, así como representantes de agencias prestadoras de servicios turísticos, quienes participaron en la definición de estrategias para optimizar la atención a visitantes y la movilidad hacia los principales atractivos naturales de la jurisdicción.

Durante la jornada se abordaron varios aspectos relacionados con la organización del sistema de transporte turístico, la delimitación de espacios adecuados para el estacionamiento de unidades, así como acciones orientadas a la protección ambiental y a la concienciación de los turistas.

Estas medidas buscan garantizar una experiencia segura, ordenada y sostenible para quienes visitan el municipio, reconocido por sus paisajes montañosos y espacios recreativos.

La iniciativa se desarrolla siguiendo las orientaciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y el respaldo de la vocera de la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, en articulación con el Gobierno municipal, como parte de la estrategia para posicionar a la localidad como un destino turístico de referencia en la región.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA