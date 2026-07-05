FANB conmemoró 215 años de la firma del Acta de la Independencia izando la bandera

CIUDAD MCY.- Este domingo 5 de julio se llevaron a cabo los actos conmemorativos por los 215 años de la firma del Acta de la Independencia en el patio de honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, ubicada en Fuerte Tiuna, Caracas.

A tempranas horas de la mañana se realizó la izada de la bandera nacional en una actividad presidida por el viceministro para los Servicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, José Serrano Gotera.

El acto contó con la presencia de personal militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y de integrantes de la Milicia Bolivariana, a pesar de los sismos registrados en el país el pasado 24 de junio.

FUENTE : GLOBOVISION

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