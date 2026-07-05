Afectados por sismos recibirán asignación mensual durante seis meses

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado la aprobación de una asignación económica mensual destinada a atender de forma directa a la población damnificada por el reciente duplete sísmico en el país. El subsidio se mantendrá activo de forma temporal para mitigar la emergencia socioeconómica de los núcleos familiares vulnerables.

«Hemos establecido una asignación mensual durante los próximos seis meses para las personas más afectadas», aseguró la mandataria nacional durante la presentación del balance de daños.

Esta medida de protección social directa se complementará con la activación de la cartera hipotecaria tradicional, el otorgamiento de hasta un 80% de subsidios habitacionales y la exoneración total de aranceles e impuestos para los registros de alquileres y compra de nuevos inmuebles.

En materia presupuestaria, Rodríguez detalló que se dispondrá de recursos financieros internacionales retenidos en el exterior para dar soporte a las obras públicas. «Informo la creación de un fondo, un fondo con dinero que está bloqueado en el Fondo Monetario Internacional y en otros entes financieros del mundo fondo va a llevar por nombre Venezuela Renace. Será para la reconstrucción y la recuperación de las zonas afectadas por el duplete sísmico», explicó.

Para centralizar las labores operativas de infraestructura, la jefa de Estado encargada decretó la conformación de una nueva estructura gubernamental de contingencia.

«He decidido crear la Gran Misión Venezuela Renace, donde las Misiones Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Punto Todo es Posible y Venezuela Bella se sumen como brazo ejecutor», apuntó, indicando además que una comisión técnica evalúa la habitabilidad de cada vivienda.

Finalmente, la presidenta encargada ratificó su compromiso de mantener el despliegue gubernamental directo en las zonas de desastre tras superar un cuadro viral. «Venezuela va a renacer, Venezuela se va a levantar sobre el dolor, sobre el alma herida», manifestó Rodríguez, quien concluyó con un mensaje de acompañamiento: «Nada nos va a sacar de la calle, nada nos va a sacar de acompañar el dolor que está sintiendo la gente».

FUENTE : AGENCIA

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