FANB incorporará inteligencia artificial y drones a su plan de modernización

CIUDAD MCY.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incorporará herramientas de inteligencia artificial y Sistemas autónomos en su Plan Estratégico de Modernización 2026-2032, informó el ministro de Defensa, Gustavo González López.
El ministro indicó que el plan contempla la integración de nuevas tecnologías para fortalecer la FANB, de acuerdo con la visión establecida por el Alto Mando Militar.
«Esta visión del Alto Mando Militar consolida la vanguardia tecnológica y el apresto operacional de nuestros hombres y mujeres de armas…», precisó
González López destacó que esta estrategia está orientada a consolidar las capacidades operativas del cuerpo castrense para neutralizar cualquier amenaza.
FUENTE: AVN
FOTO: CORTESÍA