Venezuela y China fortalecen cooperación para la gestión y prevención sísmica

CIUDAD MCY.-Venezuela avanza en el fortalecimiento de sus capacidades científicas y técnicas para la prevención, monitoreo y atención de fenómenos sísmicos, como parte de una agenda de cooperación con la Administración Sísmica de la República Popular China.

En ese sentido, el ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Yván Gil Pinto, sostuvo una reunión con la delegación china para ampliar los mecanismos de trabajo conjunto en materia de prevención, monitoreo y gestión sísmica, junto a la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

Durante el encuentro, el titular de la cartera ministerial destacó que el Gobierno nacional impulsa acciones para fortalecer las redes sismológicas de Funvisis, avanzar en sistemas de alerta temprana y consolidar mecanismos de gestión y administración de desastres, áreas esenciales para la protección de la población venezolana.

Cabe destacar que la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó recientemente a Funvisis como ente adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el objetivo de reforzar la capacidad nacional para la prevención y monitoreo sísmico.

FUENTE,: MINCYT

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