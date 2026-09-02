FANB respalda acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos

CIUDAD MCY.-El ministro del Poder Popular para la Defensa, General en Jefe Gustavo González López, informó sobre el desarrollo de un balance periódico junto a la Presidenta y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Delcy Rodríguez, para evaluar el apresto operacional, la situación de las unidades y el bienestar de la institución militar, además de abordar temas como el ahorro energético y la situación meteorológica por las recientes lluvias en el país.

Durante sus declaraciones, el titular de la cartera de Defensa manifestó el pleno respaldo de la institución al convenio estratégico suscrito entre Venezuela y Estados Unidos para el desarrollo energético en los campos petroleros.

​González López aseguró que, tras las evaluaciones correspondientes a su área de competencia, la FANB no observa amenazas a la soberanía, medidas contra la paz, ni conflictos en el territorio nacional, garantizando la estabilidad y el resguardo de las infraestructuras del país.

Asimismo, subrayó que este convenio representa una oportunidad para la captación de inversiones internacionales que generarán empleo y mayor producción en la nación.

«Transformar una diferencia política en un acuerdo de cooperación económica es solamente una decisión de ir a la paz, no es una subordinación. Entonces estamos completamente de acuerdo, apoyamos todas las acciones que nuestra comandante en Venezuela ha tenido a bien para lograr la prosperidad y el bienestar que lo veremos próximamente en el país», afirmó el General en Jefe Gustavo González López.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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