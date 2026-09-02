Presidenta Delcy Rodríguez se reunió con el Alto Mando Militar en el Palacio de Miraflores

CIUDAD MCY.-La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, este martes, sostuvo una reunión estratégica con el Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), desde el Palacio de Miraflores.

Durante el encuentro se abordaron diferentes temas de interés nacional, entre los cuales destaca, el apresto operacional que mantiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

De igual forma se incluyeron en la agenda aspectos relativos al plan de ahorro energético y las incidencias de las fuertes precipitaciones consecuencia del fenómenos meteorológicos como el “Súper Niño”.

Asimismo, la institución militar expresó su respaldo y acompañamiento, en todos los términos, al acuerdo energético estratégico suscrito recientemente entre Venezuela y los Estados Unidos.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

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