Programa de la UNESR certificará experiencia laboral de servidores públicos

En el plan de formación participan 90 trabajadores mediante convenio suscrito entre la casa de estudios y el Gobierno Bolivariano de Aragua

CIUDAD MCY.- Bajo un modelo educativo flexible que reconoce la experiencia profesional como base del aprendizaje, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (Unersr), inició en Aragua el Programa de Estudios Abiertos, dirigido a servidores públicos que aspiran a titularse en licenciaturas, maestrías y doctorados.

La jornada se desarrolló en el salón “Simón Bolívar” en la sede de la Contraloría del estado Aragua, con la participación de 90 trabajadores, quienes conforman la comunidad de aprendizaje en el marco del convenio suscrito entre la casa de estudios y el Gobierno Bolivariano de Aragua (GBA).

Durante este primer encuentro se llevó a cabo el seminario de inducción, centrado en la fundamentación legal, filosófica y ontoepistémica del programa, así como la construcción de la autobiografía y el portafolio; herramientas esenciales para el reconocimiento y validación de los saberes acumulados por los participantes a lo largo de su trayectoria laboral.

La secretaria del Despacho del GBA, Belén Arteaga, destacó que esta iniciativa impulsada por la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez, reúne a secretario, presidentes de entes, directores y personal en general, quienes avanzan en un proceso de profesionalización adaptado a sus realidades.

“Hoy estamos iniciando este proceso maravilloso con 90 participantes que forman parte de nuestra fuerza social de trabajo, con aspiraciones de alcanzar licenciaturas, maestrías y doctorados, a través de un método que reconoce las experiencias acumuladas”, expresó.

Explicó que el programa contempla nueve seminarios, en los que los participantes deberán consignar productos académicos que evidencien sus competencias, lo que permitirá optar por la titulación en un lapso estimado de hasta doce meses.

“Es un proceso que depende también del ritmo de cada participante, pero ya contamos con experiencias comprobadas que permiten alcanzar estos logros en ese tiempo”, precisó Arteaga.

Asimismo, subrayó que esta primera cohorte marca el inicio de una política sostenida de formación, con la proyección de ampliar el bagaje profesional de aprendizaje, tanto del personal institucional como el de las comunidades organizadas, en articulación con la universidad.

Por su parte, el secretario General Nacional de la Unersr, Dr. Marcos Alirio Medina Silva, señaló que este programa rompe con los paradigmas tradicionales de la formación universitaria, al centrarse en la acreditación de la experiencia como eje formativo.

“No se trata de imponer un saber, sino de reconocer todo ese conocimiento que el participante ha acumulado a partir de su práctica profesional y su experiencia de vida”, afirmó Medina.

Detalló que, tras esta fase inicial, los participantes avanzarán en contenidos vinculados a la teoría de la complejidad, la «andragogía y el pensamiento robinsoniano», orientados a fortalecer el intercambio de conocimientos dentro de las comunidades de aprendizaje.

Finalmente, destacó que esta iniciativa responde a una estrategia de fortalecimiento institucional impulsada por la Jefa del Ejecutivo regional, orientada a potenciar las capacidades del talento humano y promover una formación universitaria más inclusiva, pertinente y vinculada a la realidad social.

REINYMAR TOVAR

FOTOS: CORTESIA