Feria de Emprendedores reunió a jóvenes talentos en Mariño

La actividad permitió visibilizar productos y servicios desarrollados por participantes de los cursos del Plan Centro de Capacitación de Artes y Oficios

CIUDAD MCY.- El talento emprendedor de la juventud tomó la Plazoleta del Concejo Municipal de

Santiago Mariño, donde más de un centenar de participantes mostraron las habilidades desarrolladas a través de cursos de capacitación en distintos oficios.

La jornada correspondió al lanzamiento de la Feria de Emprendedores, iniciativa que congregó a jóvenes de la jurisdicción para exhibir productos y servicios relacionados con áreas como repostería, panadería, confección, decoración con globos, cejas y pestañas, entre otras actividades productivas.

El encuentro también sirvió de escenario para la entrega de certificados a quienes culminaron los talleres realizados mediante el Plan Centro de Capacitación de Artes y Oficios, programa que desarrolla sus jornadas formativas en la Unidad Educativa Nacional José Rafael Revenga de Turmero.

La propuesta contempla nuevas ediciones de la feria los días 15 de cada mes hasta diciembre, con la participación de jóvenes que, tras completar sus procesos de formación, encuentran en estos espacios una oportunidad para mostrar sus capacidades y dar a conocer sus emprendimientos ante la comunidad.

TALENTO JUVENIL

Girlis Campos, secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Santiago Mariño, destacó que la mayoría de los participantes de la jornada recibió formación a través del Plan Centro de Capacitación de Artes y Oficios, antes de incorporarse a la actividad productiva.

“Ellos realizaron cursos, se formaron y el día de hoy ya son parte del mundo emprendedor”, expresó Campos, quien resaltó la participación de jóvenes dedicados a diferentes oficios y servicios.

La funcionaria precisó que durante la mañana fueron atendidas más de 100 personas y señaló que la iniciativa se encuentra vinculada con la primera transformación, correspondiente al ámbito económico.

Por su parte, Yonjainis Tejera, coordinador de la Juventud de Santiago Mariño, destacó la incorporación de este sector emprendedor a la agenda de las siete transformaciones.

“Hoy estamos atendiendo a jóvenes de nuestra población del municipio de Santiago Mariño, en la parroquia Casco de Turmero”, señaló Tejera, al referirse a la jornada desarrollada en la plaza.

La actividad contó con el acompañamiento de los equipos municipales de juventud y se inscribió en las acciones articuladas por el Gobierno Bolivariano, bajo las orientaciones de la presidenta Delcy Rodríguez, la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Carlos Guzmán.

Para Eudimar Pérez Blanco, participante del curso de cejas, pestañas y epilación, la certificación recibida representa una satisfacción por haber adquirido conocimientos en un área que despierta su interés.

“Me siento orgullosa porque es un logro más”, manifestó la joven, quien invitó a otras personas a trabajar por sus metas y desarrollar actividades vinculadas con aquello que les gusta.

REINYMAR TOVAR| CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | @MARINODETODOS