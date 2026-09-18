Reinauguración de la CPE «Santiaga Hermosa» dará atención médica integral en Ocumare

La gobernadora de Aragua afirmó que el centro asistencial cuenta con áreas bien equipadas y cuidadosamente rehabilitadas, para brindar servicios gratuitos y de calidad a ocumareños y visitantes

CIUDAD MCY.-Dotado con quirófano de última tecnologia y áreas completamente reacondicionadas, la Clínica Popular Especializada (CPE) Tipo II «Santiaga Hermosa» de Urian, reabrió sus servicios para garantizar atención médica integral a las familias del municipio Ocumare de la Costa de Oro.

Junto a esta reapertura, se llevó a cabo la activación del área quirúrgica, la sala de parto y el reservado de postoperatorio. El acto estuvo encabezado por Joana Sanchez, vocera de la Aragüeñidad junto a Belen Arteaga, secretaria general de Gobierno; Yosmary Lombano, autoridad única de Salud y Rosbeli Concepción, directora del CPE Tipo II «Santiaga Hermosa» de Urian.

Durante el recorrido, la Gobernadora constató el compromiso del Ejecutivo Nacional para fortalecer del sistema público de salud en la región costera argüeña.

Sánchez explicó que el conjunto de labores comprendió la reparación integral de la infraestructura, eliminación de filtraciones, tratamiento a grietas e impermeabilización de techos; así como la optimización de baños, red de aguas blancas, sistema eléctrico, climatización de áreas, alumbrado y sanamiento de paredes.

Igualmente la mandataria aragüeña señaló que la CPE Tipo II «Santiaga Hermosa» de Urian cuenta con un equipo asistencial multidisciplinario conformado ppr profesionales quienes están a la disposición de los ciudadanos.

«Aquí nuestro equipo de trabajo atenderá a nuestra gente, tenemos este centro 100% equipado con sala de parto, laboratorio, inmunización, medicina general, emergencia 24 horas, cirugías, hospitalización de adultos y pediátrico».

De igual manera, la mandataria regional indicó que el referido centro de salud cuenta con una ambulancia móvil, totalmente equipada para atender las emergencias y una planta eléctrica para auxiliar en casos de interrupción de los servicios médicos.

Por su parte, Rosbeli Concepción, directora del centro hospitalario señaló que,»más de 15 mil habitantes del municipio Ocumare de la Costa de Oro, zonas vecinas del eje costero y la población turística serán favorecidos con la apertura de estas importantes obras, porque aquí ofreceremos atención médica y de enfermería las 24 horas del día», aseguró.

Con este logro, el Gobierno Bolivariano refuerza su compromiso de garantizar el derecho a la salud pública, gratuita y de calidad, consolidando infraestructuras hospitalarias de primer nivel a las familias de la costa aragüeña.

PRENSA GBA

FOTOS | GBA