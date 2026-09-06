Feria de la Dulcería Criolla enalteció la gastronomía de Ocumare de la Costa

Entre la variedades de gastronomía ofrecida en la feria destacan; conservas de coco y parchita ; majarete, besos de coco, turrones, tortas de chocolate, cacao puro y piezas autóctonas elaboradas por los artesanos ocumareños

CIUDAD MCY.- En un espacio al aire libre a la orilla del mar y al ritmo de la tradición se desarrolló con éxito la Feria Gastronómico de Dulcería Criolla y Artesanos en el municipio Ocumare de Costa de Oro.

El Malecón del Playón fue el escenario donde residentes y visitantes, pudieron disfrutar de la amplia variedad de gastronomía y productos autoctonos de la localidad, ofrecida por los dulceros, artesanos y cultoras de la localidad.

En el evento enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad, contó con la participación de la autoridad única de Turismo del estado Aragua, Delia Torrealba, quien destacó la importancia de esta actividad para la dinamizacion de la economía y el patrimonio de la Costa aragüeña.

Entre la variedades de gastronomía ofrecida en la feria destacan; conservas de coco y parchita ; majarete, besos de coco, turrones, tortas de chocolate, cacao puro y piezas autóctonas elaboradas por los artesanos ocumareños.

Torrealba mencionó que estas acciones forman parte de las orientaciones de la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniela Cabello.

» Nosotros siguiendo las instrucciones de nuestra ministra Daniela Cabello y nuestra gobernadora Joana Sánchez, continuamos dando impulso a la gastronomía y a la dulcería criolla que son parte fundamental del motor turístico del estado Aragua» afirmó la máxima autoridad de Turismo aragüeño.

En ese mismo sentido, la también directora de la Corporación de Turismo del estado Aragua ( Corpotur) señaló que estas actividades se desarrollaran en todo la geografía regional.

» Tenemos como objetivo que estos corredores gastronómicos no solo se lleven a cabo en Costa de Oro, si no en cada uno de todos los municipios de nuestro estado, donde cada localidad muestre la cultura y esencia que los define a través de la dulcería criolla» puntualizó Delia Torrealba.

Finalmente cabe mencionar que estas acciones forman parte de los lineamientos del Plan de la Aragüeñidad que impulsa la vocera del pueblo de Aragua, Joana Sánchez en perfecta articulación con la secretaria de cultura y la secretaria de turismo.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

FOTOS | CORTESIA | PRENSA SECRETARIA DE TURISMO