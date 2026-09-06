Juventud venezolana está llamada a reivindicar la identidad a través del arte

CIUDAD MCY.-Los egresados de la V Promoción de Técnicos Medios en Artes del Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas, ubicado en Caracas, recibieron sus títulos en una ceremonia realizada en el Teatro Nacional.

Durante el acto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Alejandro López, destacó el papel fundamental de la juventud en la defensa de la identidad nacional y en la reivindicación de la venezolanidad:

“La venezolanidad es el valor más grande que tenemos. En estos momentos difíciles que nos llaman a siempre mantenernos unidos, a comunicarnos más y a crear espacios de convivencia y paz, sin duda alguna la creación artística, la fuerza cultural y la fuerza de la juventud nos van a acompañar en esa tarea”, indicó.

Un total de 11 estudiantes recibieron la titulación que los acredita como profesionales técnicos en las menciones de Música (5) y Teatro (6), tras culminar exitosamente su ciclo de formación integral.

Con esta base académica, estos jóvenes prosiguen su formación y se alistan para trabajar con las comunidades. «Desde el quehacer cultural y la creación artística, sabemos que ustedes, como nueva generación, van sin duda alguna a comenzar otra etapa de la vida. La gran tarea que tenemos es trabajar mucho por mantener nuestro patrimonio cultural siempre vivo, que se conozca, protegerlo, defenderlo y, sobre todo, demostrar con cada trabajo que realicen en sus comunidades y espacios de formación universitaria el amor por lo que somos”.

Por su parte, la directora del complejo educativo, Aminta Rosales, exhortó a los egresados a continuar su formación universitaria y a convertirse en transmisores de la cultura venezolana. Les pidió perseguir sus sueños y llevar el nombre de Venezuela en alto, tanto en el país como en el exterior.

‎“Esperamos que esto no sea el final, sino el inicio de una nueva carrera; que no se queden solo con este título, sino que persigan el sueño de sus vidas. Una vez que logren graduarse en la universidad, sean transmisores de nuestra cultura. Lleven lo aprendido dentro y fuera de nuestras fronteras, para que el nombre de Venezuela siga siempre en alto”, dijo.

La V Promoción egresó bajo el epónimo “Bicentenario de la Unidad Americana, Congreso Anfictiónico de Panamá”, en homenaje a la visión integradora de El Libertador Simón Bolívar en favor de la paz, la soberanía y la solidaridad continental.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL