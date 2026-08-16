Feria de la Dulcería Criolla «Un Dulce para Mario Briceño Iragorry» enaltece el gentilicio aragüeño

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CIUDAD MCY.-Con un vibrante despliegue de sabor, cultura y tradición, se realizó con total éxito la Feria de la Dulcería Criolla «Un dulce para Mario Briceño Iragorry», una jornada dedicada a la promoción turística y a la exaltación de la repostería tradicional de la región.

​El evento contó con la presencia de la autoridad única de Turismo del estado Aragua, Delia Torrealba, quien acompañó las actividades junto al equipo regional. Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de una exquisita muestra de la dulcería criolla gracias a la participación de las maestras dulceras de los municipios Mario Briceño Iragorry y Libertador.

​Asimismo, se instaló un punto de información turística para orientar a los visitantes sobre los atractivos de la entidad, complementado con una degustación del mejor ron de Venezuela y dinámicas presentaciones de danzas culturales.

El éxito de este encuentro también fue posible gracias al valioso trabajo articulado del director municipal de Cultura, el equipo de la Secretaría de Cultura del estado y los entusiastas estudiantes de turismo del IUTA, dando continuidad al Plan de la Aragüeñidad, de la mano de la gobernadora Joana Sánchez, reafirmando el compromiso con el desarrollo turístico, la economía local y la identidad del pueblo aragüeño.

PRENSA TURISMO ARAGUA

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