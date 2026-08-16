Presencia venezolana destaca en la Feria Internacional del Libro de La Habana 2026

CIUDAD MCY.-Venezuela dijo presente en el IV Encuentro de Políticas Públicas a favor de la lectura que se llevó a cabo en el Salón Profesional del Libro de la FILH, en Cuba, dentro de las actividades de la 34.ª Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH 2026).

El escritor y mediador de la lectura venezolano, José Javier Sánchez, estuvo a cargo de la conferencia “De Simón Rodríguez a una lectura sensible, crítica y liberadora del ser y de la historia”.

A su vez, mencionó el trabajo del Centro Nacional del Libro (CENAL) para el fomento del libro, la promoción de la lectura y la generación y visibilización de nuevas voces literarias. Asimismo, habló del proyecto de lectura más desarrollado en Venezuela, e impulsado por el Gobierno nacional, el Plan Nacional de Lectura Bicentenario.

“Es una propuesta con la que esperamos difundir la obra y la vida significativa de Simón Bolívar desde niño hasta que se convierte en General del Ejército de Liberación contra España”, explicó Sánchez.

En otro orden de ideas, el también poeta y ganador de la Bienal Nacional de Poesía Ramón Palomares resaltó la creación de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, donde han participado jóvenes estudiantes de más de 300 liceos en todo el país.

Las actividades se desarrollan bajo el lema “Leer es crecer”, en el contexto del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz. Durante este encuentro conocieron las experiencias del pueblo cubano en el área de promoción de la lectura con niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

FUENTE: MINCULTURA

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