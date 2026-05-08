Ferias para transportistas se realizarán en todo el territorio nacional

CIUDAD MCY.- Las ferias para transportistas se realizarán en todo el territorio venezolano, aproximadamente 15 días después de la conclusión del primer evento de este tipo en Caracas, informó el viceministro para Transporte Terrestre, Claudio Farías, durante su participación en el programa Café en la Mañana, de Venezolana de Televisión (VTV).

“La primera meta es replicar esta actividad en el resto de los estados de manera inmediata; en 15 días, debemos hacerlo en dos o tres estados más”, aseguró Farías, respecto al referido evento que se llevará a cabo en el Poliedro de Caracas el 9 de mayo, a partir de las 8:00 a.m.

A su vez, elevó la necesidad de regularizar al sector transporte, para que pueda contar con esa jornada y la atención para la adquisición de cauchos, baterías, frenos y aceite. Otro objetivo de estas actividades es impulsar las ferias de transportistas adscritas al Ministerio de Transporte, de las cuales actualmente existen 16. Por otra parte, indicó que aproximadamente mil 300 transportistas disponen de cuentas en el Banco Digital de los Trabajadores (BDT), a partir de las cuales pueden optar por créditos.

Además de insumos, los asistentes a la Gran Feria para Transportistas en Caracas gozarán de servicios ofrecidos por instituciones como el Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, el BDT, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), el Banco de Venezuela (BDV), instituciones financieras privadas, así como productores venezolanos.

FUENTE: VTV

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