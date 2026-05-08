Minería digital está prohibida en Venezuela

CIUDAD MCY.- Se mantiene la prohibición absoluta de la práctica de la llamada “minería digital” en todo el territorio nacional, ratificó el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, durante una entrevista en el programa A Pulso, que transmite Venezolana de Televisión a propósito del incremento histórico de la demanda eléctrica registrada este jueves.

Alcalá explicó que este pico histórico, no visto en casi una década, se debe al alto consumo por el desarrollo económico que se presenta actualmente en el país, sumado a factores climáticos globales que inciden en el territorio. Pero, para descartar la presencia de esta minería digital ilegal, se mantiene supervisión constante para erradicarla.

Desde el despacho ministerial se publicó un comunicado donde se conoció sobre esta novedad, y en el apartado de la actuación irregular de la minería digital, establece que “quienes de manera ilícita hagan uso de esta actividad serán sancionados con todo el peso de la ley”. Indicó, además, que se activa un plan que describe la supervisión con las autoridades y órganos competentes para hacer cumplir esta disposición.

La minería digital es un proceso criptográfico para validar transacciones en criptomonedas (redes blockchain), con el uso de hardware especializado que consume mucha energía eléctrica.

Alcalá acotó que, debido a que afecta al sistema de potencia, se mantiene la disposición legal de prohibición absoluta de la minería digital en todo el territorio nacional.

Señaló, finalmente, que fue reactivado un plan de seguimiento, con recorridos en todos los estados, para revisar los circuitos del SEN por parte de especialistas de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), además de la fuerza pública y fiscales del Ministerio Público (MP), los fines de detectar cualquier irregularidad que se detecte.

FUENTE: VTV

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