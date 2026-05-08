Jorge Rodríguez: Legislación de la AN protege labor de la Cruz Roja Venezolana

CIUDAD MCY.-Con la Ley de la Cruz Roja Venezolana, «protegemos su misión en nuestro país y aseguramos que su voluntariado cuente con un respaldo jurídico sólido, para continuar sirviendo con amor», declaró el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, al celebrar el Día Mundial de la Cruz Roja en un vídeo publicado en su canal de Telegram, donde también aprovechó para reivindicar el carácter humanista de la labor legislativa en Venezuela.

«Gracias a todas y a todos ustedes, quienes tanto dan en silencio y muchas veces sin reconocimiento para ayudar al que sufre», así fue como el líder del órgano legislativo extendió su gratitud a los voluntarios.

De la misma manera, señaló que cada una de las aproximadamente 23 mil personas repatriadas en el Plan Vuelta a la Patria recibió atención de la Cruz Roja Venezolana.

Por consiguiente, el presidente de la AN señaló que para la construcción de un mundo de paz y justicia, «hay que poner la inteligencia al servicio del amor, que es lo que ustedes hacen».

Previamente, la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, recibió a la presidenta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Kate Forbes, entre otras altas autoridades del organismo humanitario. De esa manera, el Gobierno nacional estrechó los lazos de cooperación con la Cruz Roja Venezolana en su rol auxiliar de los poderes públicos.

FUENTE: VTV

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