Festival “Ciudad Mural” convirtió a Chuao en un gran lienzo de identidad

Durante seis días, creadores y comunidad trabajaron en la construcción de obras que exaltan la historia, la tradición cacaotera y el patrimonio de la costa aragüeña ubicada en el municipio Santiago Mariño

CIUDAD MCY.- La población de Chuao, en el municipio Santiago Mariño del estado Aragua, fue escenario de la clausura de la vigésima cuarta edición del Festival Internacional de Muralismo Ciudad Mural y la entrega oficial de la nueva Galería a Cielo Abierto, resultado de seis días de trabajo artístico que transformaron los espacios públicos de la localidad en una exposición permanente dedicada a su historia, cultura y tradiciones.

Desde el 28 de mayo hasta el 2 de junio, creadores plásticos nacionales e internacionales, agrupaciones culturales y miembros de la comunidad participaron en una programación que incluyó la realización de murales en vivo, talleres formativos, conversatorios y presentaciones artísticas, creando un vínculo entre el arte urbano y el patrimonio cultural de uno de los pueblos más emblemáticos de la costa aragüeña.

La actividad de clausura contó con el acompañamiento de la gerente estadal del Instituto Nacional de Turismo (Inatur) Aragua, Delia Torrealba; el secretario de Juventud, Manuel López; y el alcalde del municipio Santiago Mariño, Carlos Guzmán, quienes acompañaron a la comunidad durante la revelación de las obras que ahora forman parte del paisaje de la localidad.

Durante su recorrido, el alcalde Carlos Guzmán destacó el valor cultural y turístico de los murales realizados, señalando que esta obra marca un antes y un después.

“Y esto es una belleza, aquí podemos ver a través de las artes gráficas todo lo que es la esencia de nuestro pueblo de Chuao. Observando la belleza de lo que estos artistas nos han regalado y que viene a darle valor agregado al turismo local”, expresó el burgomaestre.

CULTURA PLASMADA

En este sentido, la edición número 24 del festival rindió homenaje a la identidad aragüeña mediante una propuesta que fusionó creatividad, tradición y participación popular.

Los visitantes y habitantes disfrutaron de actividades como el taller de muralismo “Semilla viva, desde el corazón hasta el mar”, impartido por el artista Rafael Bethencourt, además de presentaciones musicales a cargo de integrantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela en su núcleo 441 Chuao y espectáculos de artes circenses dirigidos a toda la familia.

Asimismo, los encuentros entre artistas invitados y productores locales permitieron intercambiar experiencias y conocimientos sobre la historia, las costumbres y la reconocida tradición cacaotera de la población, elementos que sirvieron de inspiración para las obras plasmadas en las fachadas y espacios públicos.

Con la inauguración de esta nueva Galería a Cielo Abierto, Chuao fortalece su proyección como referencia del turismo cultural y comunitario en Aragua, preservando su memoria colectiva a través del arte y ofreciendo a propios y visitantes un recorrido visual que refleja la esencia, el patrimonio y la identidad de esta histórica localidad costera.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA