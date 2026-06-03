Costas aragüeñas están listas para celebrar el Corpus Christi

Las cinco cofradías de las costas de la región recibieron insumos para lo que será la gran manifestación que es Patrimonio Cultural de la región

CIUDAD MCY.- En un firme esfuerzo por preservar y respaldar las tradiciones que definen la identidad regional, el equipo de la Secretaría del Poder Popular de Cultura, en perfecta articulación con la Misión Cultura Aragua y el Instituto Autónomo para el Desarrollo de las Costas de Aragua (Costaragua), realizó la entrega formal de materiales logísticos para la celebración del Corpus Christi.

La jornada estuvo encabezada por Nicolas González, Secretario del Poder Popular de Cultura; junto a Delia Torrealba, gerente estadal del Instituto Nacional de Turismo (Inatur), y Lucellis Hidalgo, directora de Costaragua, quienes entregaron los materiales a los guardianes de la tradición.

Los materiales y aportes logísticos fueron distribuidos a las cofradías tradicionales de los pueblos de Chuao, Ocumare de la Costa, Cata, Turiamo y Cuyagua, encargadas de mantener viva la manifestación que es Patrimonio Cultural de la región.

Durante la entrega, el Secretario de Cultura indicó que esta entrega está orientada por la vocera la Aragüeñidad, Joana Sánchez, como un valioso aporte para celebrar por todo lo alto una de las manifestaciones más sagradas, hermosas y profundas del estado.

Asimismo, la autoridad cultural indico que a través de esta entrega de logística los guardianes de la tradición se encuentran listos y organizados para hacer vivir a propios y visitantes el mejor Corpus Christi en las costas del estado Aragua.

Con estas acciones, el Gobierno Bolivariano de Aragua reafirma su compromiso con el fortalecimiento del motor cultural, el turismo religioso y el blindaje de la identidad popular en cada una de sus comunidades costeras

IRENE RODRÍGUEZ | CIUDAD MCY

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