Festival de Ajedrez Comunal 2026 fortalece la captación de talentos en Aragua

CIUDAD MCY.-En la sede de la Asociación de Ajedrez del estado Aragua, ubicada en el Polideportivo Las Delicias de Maracay, municipio Girardot, se desarrolló el Festival de Ajedrez Comunal 2026, iniciativa orientada a la captación y formación de nuevos talentos para fortalecer las bases del deporte comunal y estudiantil en el estado Aragua.

La jornada reunió a 24 ajedrecistas talentos provenientes de los municipios Girardot, Mario Briceño Iragorry (MBI), Santiago Mariño y Zamora, quienes participaron en esta actividad como parte de las estrategias de masificación y desarrollo deportivo impulsadas en la entidad.

Durante el encuentro, el director de Masificación Deportiva del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Daniel Alfonzo, destacó la importancia de continuar generando espacios para la formación de las nuevas generaciones y la identificación de atletas con potencial para representar al estado.

“Estamos forjando nuestras bases fundamentales para seguir fortaleciendo el deporte comunal y el deporte estudiantil, siguiendo las orientaciones de nuestra ciudadana gobernadora Joana Sánchez y de nuestro presidente del IRDA, Carlos España”, señaló Alfonzo.

Asimismo, resaltó el trabajo articulado entre las autoridades deportivas, la Asociación de Ajedrez, los equipos de masificación, representantes municipales, padres y representantes, entrenadores y atletas, con el propósito de sumar nuevos talentos a las selecciones que participarán en los Juegos Deportivos Comunales y Estudiantiles.

En la actividad también estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Ajedrez, Alexis Aristigueta, el director de Deporte del municipio Girardot, William Carrillo, integrantes del equipo de masificación deportiva, padres y representantes, además de los jóvenes ajedrecistas protagonistas de la jornada.

El Festival de Ajedrez Comunal 2026 representa así una nueva acción para impulsar la práctica del deporte ciencia desde las comunidades y centros educativos, consolidando espacios de formación y detección de talentos que permitan seguir fortaleciendo el semillero deportivo de Aragua.

PRENSA IRDA

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