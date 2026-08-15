Aragua fortalece la masificación del sambo con primer Campamento Técnico-Recreativo

CIUDAD MCY.-Con el propósito de impulsar la masificación y el desarrollo del sambo en el estado Aragua, en el municipio Revenga se lleva a cabo el primer Campamento Técnico-Recreativo para las categorías de masificación y desarrollo, actividad que tiene como sede el recién creado Complejo Deportivo «Joanita Kenpo», espacio destinado al fortalecimiento de las disciplinas de combate en la entidad.

La jornada cuenta con la participación de representantes de cinco clubes de sambo del estado: Club 23 de Enero, Club Las Delicias, Club Piñonal, Club Revenga y Club La Victoria, provenientes de tres municipios aragüeños.

Durante el campamento se desarrollan actividades orientadas a la captación de nuevos talentos y al fortalecimiento técnico de los atletas, al tiempo que se adelanta el proceso de preselección de las categorías preinfantil, infantil y cadete, de cara a su participación en el Campeonato Nacional de Masificación y Desarrollo, previsto para el próximo mes de octubre en la ciudad de Acarigua, estado Portuguesa.

La presidenta de la Asociación de Sambo del Estado Aragua, Karelhia Granadillo, destacó la importancia de esta iniciativa para continuar consolidando la disciplina en la entidad.

“El día de hoy estamos realizando el primer campamento técnico-recreativo para las categorías de masificación y desarrollo de sambo del estado Aragua. Desde acá estamos haciendo las captaciones para lo que es el sambo en el municipio y, asimismo, vamos a establecer la preselección de las categorías desde preinfantil hasta cadete”, señaló Granadillo.

Asimismo, resaltó el crecimiento que viene experimentando la disciplina en nuevos espacios deportivos, entre ellos la Escuela de Deportes de Combate que funciona en este complejo, donde actualmente se encuentra en proceso de crecimiento un nuevo club de sambo.

El Gobierno Bolivariano de Aragua, en un trabajo articulado con el Instituto Regional del Deporte de Aragua, brinda acompañamiento a esta jornada, reafirmando su compromiso con la promoción de las disciplinas deportivas de combate, la captación de nuevos talentos y la generación de espacios para la formación integral de niños, niñas y jóvenes atletas.

Con este tipo de encuentros, el sambo aragüeño continúa avanzando en su proceso de masificación y preparación competitiva, fortaleciendo las bases de una nueva generación de atletas que tendrán la responsabilidad de representar a la entidad en próximas competencias nacionales.

PRENSA IRDA

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