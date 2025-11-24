Festival de Teatro Venezolano concluye con una masiva participación nacional

CUIDAD MCY.-El Festival de Teatro Venezolano (FTV) cerró su edición de este año con un acto cargado de emotividad en la Casa del Obrero de Propatria, donde este 23 de noviembre se puso fin a una programación que reunió a 14.436 artistas y atrajo más de 160.000 asistentes de todo el país.

La clausura contó con la asistencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas; el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo; la viceministra de Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Pemjean, además de una amplia representación del movimiento teatral nacional, según nota de prensa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

Durante el evento se detalló que los 25 estados participaron activamente, con 493 funciones ofrecidas por 250 grupos escénicos que utilizaron 133 salas y espacios. También se efectuaron 80 actividades especiales y formativas. De igual modo, se supo que el trabajo comunitario dejó 1.920 funciones ejecutadas por igual número de agrupaciones, junto con 2.060 sesiones formativas facilitadas por 1.250 especialistas de las artes escénicas.

En la ceremonia se otorgó por primera vez la Orden César Rengifo a los homenajeados del festival, incluyendo el reconocimiento póstumo para Asdrúbal Meléndez y Gustavo Meléndez. Entre los condecorados figuraron Pedro Núñez (Amazonas), Gregorio Anduja Rojas (Anzoátegui), Amílcar Castillo (Apure), Elías Osorio (Aragua), Katy Andrade (Barinas), Amanda Madero (Bolívar), Jesús Mercado (Carabobo), José Daniel Suárez (Cojedes), Héctor Figueroa (Delta Amacuro) y Víctor Pelayo (Falcón).

Igualmente se reconocieron las trayectorias de Gustavo Oval (Guárico), José Ignacio Salazar (La Guaira), Aurelio Torrealba (Lara), Freddy Torres (Mérida), Eduardo Rojas (Miranda), Óscar Salazar (Monagas), José Salas (Nueva Esparta), Ivana Catarroso (Portuguesa), Jerry Guerra (Sucre), Delcy López (Táchira), Ulises Balestrini (Trujillo), Germán Ramos (Yaracuy) y Robert Urdaneta (Zulia).

El público disfrutó, además, de la puesta en escena “Esequibo en comparsa”, presentada por el Grupo Experimental de Teatro de Tumeremo, que llevó a las tablas los ritmos del calipso y una muestra de la riqueza cultural del país.

En su intervención, el ministro Ernesto Villegas resaltó la importancia de esta nueva distinción al afirmar: “En el momento histórico que atraviesa Venezuela viene desde la eternidad Rengifo y se hace presente en el pecho de cada uno de ustedes. Es un sortilegio, un milagro, un prodigio que nos llena de fuerza”.

También destacó que el festival representó un espacio para ejercer y defender la identidad cultural venezolana al señalar: “Todas estas funciones, todos estos proyectos teatrales que recorrieron el país, desde agosto pasado y que se suman a esta fase caraqueña que hoy culmina, fueron ejercicios plenos de nuestra soberanía. La vida sin cultura, sin arte, sin teatro, no está completa”.

Por su parte, Carlos Arroyo, director de la CNT, recordó que el festival ofreció un ambiente de confianza para el sector teatral y resaltó que la Jornada Nacional de Reflexión Teatral fue “todo un éxito” que reunió a delegados de todo el territorio “para reactivar una vez más el teatro venezolano, para ponerlo en circulación y para ponerlo a la orden de la Revolución Bolivariana”.

FUENTE AVN | FOTO CORTESÍA