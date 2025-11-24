Declarado Patrimonio Viviente Cultural a “Niños Cantores de La Victoria”

CUIDAD MCY.-El municipio Ribas vivió y sintió la vida del Dr. José Gregorio Hernández, a través de un musical cargado de alegría y espiritualidad, que reflejó la vida y obra de este Santo, desde su infancia, dónde concluyó con un merecido reconocimiento por parte del Gobierno Municipal a la fundación “Niños Cantores de La Victoria”.

Las tablas del Teatro Ribas, se convirtió en el escenario para esta gran presentación del musical, dónde estuvo presente el alcalde de la entidad ribense, Juan Carlos Sánchez, acompañado del presidente de la Cámara Municipal, Miguel Montaban; el director de Cultura, Rafael Figuerella y parte de la directiva del movimiento cultural, quienes entregaron un reconocimiento, declarando como patrimonio cultural viviente municipal a los Niños Cantores de La victoria.

Durante la intervención del Alcalde, resaltó que es un merecido reconocimiento a quiénes han venido trabajando y han puesto el alto el gentilicio victoriano, dentro y fuera del país, «es un honor entregarles este reconocimiento y que más que en esta puesta en escena del legado del Santo José Gregorio Hernández; Estamos en un momento de fe inquebrantable y un feliz momento para los Niños Cantores… Nosotros hemos venido realizando declaratorias de patrimonios culturales e históricos del municipio», puntualizó Sánchez.

Por su parte, Félix Ávila, Director de la Fundación Niños Cantores de La Victoria, expresó «estoy agradecido, este reconocimiento es el deseo de seguir trabajando con toda mi fuerza y cariño para mí municipio y mi país. Lo recibo con humildad y pidiéndole a nuestro Santo venezolano que cuide a nuestras familias y gobernantes, para seguir trabajando y sembrando paz en nuestro país».

Cabe mencionar que la presentación del musical estuvo bajo la producción del Exarcado Siriaco Católico Antioqueño en Venezuela, la Fundación «Niños Cantores de La Victoria». Montaje y dirección, Félix Ávila, producción musical y montaje Jorge Girón, Coreografía de Juan García, todos bajo la Producción General de Georges Mousalli.

PRENSA RIBAS | FOTOS: CORTESÍA