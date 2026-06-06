Festival Nacional de Coros reúne a más de 20 delegaciones del país

CIUDAD MCY.- El 1° Festival Nacional de Coros se realizará del 11 al 15 de junio en la ciudad de Caracas con la participación de más de 20 delegaciones de todo el país. Los conciertos se desarrollarán en el Teatro Nacional de Caracas y en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño para fortalecer el movimiento coral de Venezuela.

El evento, convocado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM), celebra los 100 años de la compositora del siglo XX, Modesta Bor (1926 – 1998). La programación fue ofrecida en rueda de prensa este viernes por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cázal; el viceministro y rector de la Unearte, Ignacio Barreto; el cantautor Alí Alejandro Primera y la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza.

La actividad dará inicio el 11 de junio a partir de las 4:00 de la tarde en el Teatro Nacional de Caracas con la participación del Coro Vicente Emilio Sojo, el cuerpo musical de la FCNM, los Niños Cantores de Venezuela y el coro Palacio de Miraflores.

El evento de clausura se realizará el lunes 15 de junio a las 3:00 de la tarde con el estreno de la obra inédita “Jugando a la sombra de una plaza vieja”. La partitura de la maestra Modesta Bor será interpretada por el Coro Vicente Emilio Sojo, los Niños Cantores de Villa de Cura, la soprano Anna Rotinova y contará con la participación especial de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, bajo la dirección del maestro Rubén Capriles.

Al festival asistirá el Coro del estado Nueva Esparta, estado natal de la compositora y arreglista coral, así como otras corales de todo el territorio nacional. “Hemos tenido el apoyo de las gobernaciones de los respectivos estados, que van a venir apoyados por nuestros gobernadores y alcaldes a Caracas a presenciar un festival y a ser partícipes de un festival que emociona; sobre todo porque es un homenaje a una de las grandes compositoras venezolanas como es Modesta Bor, que cumple 100 años este 15 de junio”, indicó el titular de la cartera de cultura.

El 11 y 12 de junio la programación será en el Teatro Nacional de Caracas, y los días 13, 14 y 15 continuará en las instalaciones del Teatro Teresa Carreño, ubicado en Bellas Artes. Así lo detalló el ministro de Cultura.

“Así que es un gran homenaje que estamos haciendo a una de las grandes compositoras que ha cantado, que ha compuesto para niños, para los coros, al amor, a la ternura, a nuestras tradiciones, a todo lo que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Y eso es de una autenticidad que hace que hoy esté viva su memoria como gran compositora venezolana”, destacó Cázal.

Promueven lo afirmativo venezolano

Las autoridades presentes en el panel coincidieron en que este festival busca resaltar lo afirmativo venezolano y reafirmar el espíritu de las corales en Venezuela, así como el rol de las mujeres en la sociedad.

“Habrá sorpresas. Estamos seguros de que las personas que asistan a todos estos conciertos se llevarán una grata sorpresa para reafirmar que el movimiento coral está más vivo que nunca”, señaló el cantautor Alí Alejandro Primera.

Por su parte, la viceministra de cultura, Gabriela Simoza, instó a reencontrarnos con lo afirmativo venezolano y a crear espacios para que los jóvenes fortalezcan la identidad venezolana.

Igualmente, durante todo este mes, la Unearte ofrecerá una amplia programación entre conciertos, conversatorios y otras actividades en el marco del centenario de la compositora, informó el rector Ignacio Barreto. En especial, se desarrollarán eventos en Nueva Esparta, su estado natal, y en Mérida, donde ella también residió.

Hijo de Modesta Bor agradece por este homenaje

Su hijo, Domingo Suárez Bor, estuvo presente en la rueda de prensa y expresó su alegría por este homenaje a su madre y a las mujeres compositoras del país.

“Es mi madre, pero también es madre de todos sus estudiantes. Así que tengo muchos, muchos hermanos por allí… Estamos (su familia) muy impresionados del alcance de la obra de Modesta Bor y de cómo está siendo tomada en cuenta en muchos espacios”, añadió.

Además, destacó que su obra fue dedicada a la sociedad venezolana y funcionó como un acto de protesta ante las injusticias sociales.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA