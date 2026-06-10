FIFA cobrará 79$ por proyectar mensaje de fanáticos en pantalla del mundial 2026

CIUDAD MCY.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) cobrará 79 dólares por poner mensajes de sus aficionados en las pantallas grandes de los estadios durante los partidos de este Mundial 2026. Este costo es por unidad de mensaje.

Se trata de un nuevo servicio llamado «Super Shoutout», que estará disponible en todos los partidos del campeonato. Esta función consiste de hasta cuatro espacios para mensajes por aficionado, que podrá escoger el partido y el equipo al que quieren vincular su mensaje. Sin embargo, los fanáticos no podrán decidir en qué momento del juego se mostrará el mensaje, pero sí podrán firmarlo con su nombre propio. La decisión de cuándo mostrar cada mensaje recae en la misma FIFA.

Antes de la adquisición de este servicio, la federación advierte que no hay garantía de que todos los presentes en el estadio vean los mensajes. Tampoco garantiza su aparición en las retransmisiones televisivas ni en las plataformas digitales, y cada envío debe ser aprobado previamente. También añaden que el plazo de venta termina tres días antes del partido.

Este plan refiere una fuente ingresos adicionales para la FIFA en un torneo que ya se enfrenta a críticas por el elevado coste de la entrada y otros servicios necesarios para presenciar el campeonato.

Aún así, a FIFA defendió su política de precios, argumentando que los aficionados en Norteamérica están acostumbrados a los eventos deportivos con precios elevados y sosteniendo que los ingresos del torneo se reinvierten en el desarrollo del fútbol en todo el mundo.

FUENTE : VENEZUELA NEWS

FOTO : CORTESÍA