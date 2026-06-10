Deyna Castellanos clasificó a Venezuela al repechaje

La delantera criolla marcó un golazo para salvar la igualdad en Montevideo

CIUDAD MCY.-La Vinotinto femenina, dirigida por Ricardo Belli, igualó ante Uruguay 1-1 en Montevideo, con un golazo de Deyna Castellanos para sellar el pase al repechaje internacional del Mundial de Brasil 2027.

Desde los primeros compases del partido, Venezuela dominaba el balón y asediaba cada vez más al arco uruguayo y jugando en campo rival. El primer disparo a puerta fue de Deyna Castellanos a los ocho minutos a las manos de la guardameta.

Además, el cuadro criollo generaba más peligro a balón detenido. A los 20 minutos, Enyerliannys Higuera cabeceó un tiro de esquina de Deyna que pegó en el travesaño derecho.

Por su parte, Uruguay resistió y ganó metros en los últimos minutos antes del descanso, pero sin lograr todavía disparar bajo los tres palos.

Al regreso del descanso, Uruguay abrió al marcador al 52’. Pamela González recibió un centro en el área chica para cabecear y anotar.

Venezuela estaba parcialmente afuera del repechaje hasta que al minuto 58 apareció Deyna Castellanos con un remate cruzado desde el borde del área para empatar el partido.

Los cambios de Belli y el gol de Deyna, le dieron a Venezuela más frescura y un envión anímico, volviendo a la superioridad en campo rival.

Al minuto 88, Lou Martinet casi tuvo el gol del triunfo de Venezuela, con un disparo a quemarropa que desvió la arquera uruguaya. La última la tuvo Barbara Olivieri al 95’ con un remate en el área que pegó en el travesaño.

A pesar del empate, Paraguay cayó ante Colombia y Ecuador frente a Argentina, lo que le da a Venezuela clasificación a la segunda fase del repechaje que se disputará en febrero del 2027 a un solo partido.

FUENTE: EL LÍDER

FOTO: CORTESÍA