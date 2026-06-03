FIFA publicó listas oficiales de convocados para el Mundial 2026

CIUDAD MCY.- A ocho días del inicio del Mundial 2026, la FIFA hizo públicas las nóminas oficiales de las 48 selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con un total de 1.248 futbolistas inscritos, cifra récord en la historia del torneo.

El anuncio confirma la magnitud del evento, que reunirá a jugadores de todo el planeta en una edición ampliada del formato mundialista.

Figuras históricas y participaciones récord

Entre los convocados destacan nombres como Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Portugal) y Guillermo «Memo» Ochoa (México), quienes disputarán su sexta Copa del Mundo, estableciendo una marca sin precedentes en la historia del torneo, con presencia desde 2006 hasta 2026.

El listado también muestra que 357 futbolistas ya han participado previamente en alguna edición del Mundial, mientras que aproximadamente 891 debutarán en esta competición.

Amplio rango de edades en las convocatorias

Las plantillas reflejan una diversidad generacional marcada, con más de 25 años de diferencia entre el jugador de mayor edad y el más joven.

El futbolista más veterano es el escocés Craig Gordon, con 43 años y 162 días. En el extremo opuesto aparece el mexicano Guillermo Mora, de 17 años y 240 días, uno de los 22 jugadores menores de 20 años presentes en el torneo.

En este grupo también figuran talentos emergentes como Lamine Yamal, mientras que entre los jugadores de mayor experiencia aparecen nombres como Luka Modrić, Cristiano Ronaldo y el propio Memo Ochoa, todos con 40 años o más.

Debutantes y expansión del torneo

El Mundial 2026 también marcará la primera participación de cuatro selecciones nacionales: Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán, que debutarán en la máxima cita del fútbol internacional.

Esta edición será la primera en contar con 48 equipos, lo que amplía significativamente el alcance competitivo del torneo y su representación global.

Reglamento y cambios en las plantillas

De acuerdo con el reglamento de la FIFA, las selecciones solo podrán realizar modificaciones en sus listas en casos de lesiones o enfermedades graves, y hasta 24 horas antes del primer partido de cada equipo.

Cualquier excepción a esta norma deberá ser aprobada previamente por el máximo organismo del fútbol mundial.

FUENTE: VENEZUELA NEW

FOTO: CORTESIA