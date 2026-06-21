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Final del Reto Estudiantil Las Tejerías 2026 celebró la identidad local

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PorBeatriz Guilarte

Jun 21, 2026

El Gimnasio Municipal sirvió como escenario para medir las destrezas de las delegaciones escolares, en una jornada llena de energía, paz y encuentro comunitario

CIUDAD MCY.- La final del Reto Estudiantil Las Tejerías 2026 tuvo lugar las instalaciones del Gimnasio Municipal, convirtiéndose en una jornada llena de energía, identidad, talento y un sano espíritu competitivo entre los jóvenes de las distintas instituciones.

La cita sirvió para medir destrezas físicas y cognitivas de la muchachada, mientras que, consolidaba un espacio de encuentro y paz para toda la comunidad. El torneo trascendió el ámbito escolar, para transformarse en una herramienta de integración social y convivencia ciudadana.

El alcalde de la jurisdicción, Régulo La Cruz, estuvo presente en la jornada y manifestó su apoyo al talento juvenil de la localidad, también aprovechó la oportunidad para compartir con los asistentes y felicitar formalmente a cada uno de los participantes por su esfuerzo.

Este tipo de eventos encuentra fundamento en la 4T de los planes de gestión gubernamental, al promover la interacción, sano esparcimiento, recreación y deporte de la generación de relevo.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : ALCADÍA LAS TEJERIAS

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Por Beatriz Guilarte