Final del Reto Estudiantil Las Tejerías 2026 celebró la identidad local

El Gimnasio Municipal sirvió como escenario para medir las destrezas de las delegaciones escolares, en una jornada llena de energía, paz y encuentro comunitario

CIUDAD MCY.- La final del Reto Estudiantil Las Tejerías 2026 tuvo lugar las instalaciones del Gimnasio Municipal, convirtiéndose en una jornada llena de energía, identidad, talento y un sano espíritu competitivo entre los jóvenes de las distintas instituciones.

La cita sirvió para medir destrezas físicas y cognitivas de la muchachada, mientras que, consolidaba un espacio de encuentro y paz para toda la comunidad. El torneo trascendió el ámbito escolar, para transformarse en una herramienta de integración social y convivencia ciudadana.

El alcalde de la jurisdicción, Régulo La Cruz, estuvo presente en la jornada y manifestó su apoyo al talento juvenil de la localidad, también aprovechó la oportunidad para compartir con los asistentes y felicitar formalmente a cada uno de los participantes por su esfuerzo.

Este tipo de eventos encuentra fundamento en la 4T de los planes de gestión gubernamental, al promover la interacción, sano esparcimiento, recreación y deporte de la generación de relevo.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS : ALCADÍA LAS TEJERIAS