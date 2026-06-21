Aragua reunió a voluntarios del Suaf para fortalecimiento en la atención comunitaria

La convención del MVS 2026 que se realizó por el tercer aniversario del voluntariado farmacéutico, reunió a representantes de 20 estados del país para reafirmar fortalezas y encausar objetivos en la atención al pueblo venezolano

CIUDAD MCY.- Con miras a potenciar el despliegue directo en las comunidades de todo el país, el Movimiento Voluntariado perteneciente al Sistema Unificado de Atención Farmacéutica (SUAF) celebró su tercer aniversario con la exitosa instalación del Congreso MVS 2026 en el estado Aragua.

La convención, que se desarrolló los días 19 y 20 de junio en las instalaciones del Instituto Aragüeño de la Juventud (Insajuv), reunió a directivos, responsables, destacados miembros y líderes sociales del voluntariado de 20 estados del país para evaluar los avances y retos del movimiento.

Este congreso que estuvo encabezado por la secretaria general del MVS, Aidelys Oyón, contó con la participación de destacadas personalidades como Sergio Rodríguez Gelfenstein, Hipólito Abreu, Anayantzi Acevedo, Ángel Tortolero y Jesús Barrios, todos con responsabilidad directiva en el Movimiento.

Uno de los puntos centrales de este despliegue de trabajo fue el desarrollo de mesas técnicas, donde los encargados de los diferentes estados analizaron y detallaron minuciosamente sus fortalezas y debilidades, con el firme propósito de potenciar el voluntariado y obtener herramientas que servirán de base para llegar a todos los rincones del territorio venezolano.

En ese sentido la Secretaria General enfatizó que con esta jornada de trabajo se consolidó la unidad del voluntariado.

“Hemos debatido distintas opiniones de las distintas experiencias de cada uno de los estados. Cómo han sido el desarrollo en cada uno, sus despliegues, y cómo continuaremos brindando la mayor posibilidad de atenciones a nuestro pueblo” afirmó Oyón.

Además, la encargada del Movimiento subrayó que a partir de ahora se viene una ruta de acción constante.

“Una de las fortalezas para este 2026 es desplegarnos a más comunidades posibles en todo el territorio del país. Donde no hemos llegado tenemos que llegar con mayor atención a nuestros abuelos y abuelas con el medicamento de patologías de cada uno, tensión, de azúcar, distintas patologías que se puedan dar los medicamentos” puntualizo la Secretaria General del MVS.

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS

Los asistentes que unificaron criterios con el propósito fundamental de atender a los usuarios sin distinción de colores políticos, expresaron su emoción por el éxito del congreso.

José Flores, representante por el estado Falcon, expresó: “Nos vamos más fortalecidos para poder atender mucho mejor a nuestros adultos mayores y a los pacientes que tienen patologías, con un despliegue casa a casa, pero también en esta nueva etapa buscaremos la innovación de una nueva forma de acción al pueblo” aseveró en su intervención.

Por su parte, Milaya Gorán responsable del voluntariado en la Gran Caracas comentó, “Una de las primeras es llevar la comunicación al último rincón, llevar la comunicación a todos los voluntarios de lo que hemos aprendido en este congreso, ya que va a permitir unificar y mantener una sola ruta de atención’’ concluyó.

YORBER ALVARADO

FOTOS : PRENSA MVS