Finaliza misión médica de la OPS en el país

CIUDAD MCY.- El ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, y el representante en Venezuela de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Armando De Negri Filho, anunciaron la finalización de la misión de la doctora Liz Parra en el país. La reunión oficial transcurrió en la sede ministerial, donde las autoridades certificaron el cierre del ciclo de asistencia técnica que la especialista ofreció tras el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio.

Durante el encuentro, ambas partes destacaron el impacto de las labores de cooperación multilateral en las zonas afectadas. El ministro Alvarado expresó su agradecimiento por el trabajo de la doctora Parra y valoró la respuesta oportuna de la OPS ante la contingencia sísmica. Por su parte, De Negri Filho ratificó el compromiso del organismo internacional con la fortaleza del sistema sanitario venezolano y resaltó la coordinación efectiva entre las instituciones.

La conclusión de las funciones de la representante de la OPS marca el término con éxito del plan de emergencia implementado para el despliegue de recursos sanitarios e insumos médicos destinados a la población damnificada. Con este acto, las autoridades dieron por culminada la fase de acompañamiento directo iniciada a raíz de la emergencia sísmica.

FUENTE: PRENSA MPPS

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