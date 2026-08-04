¿Lloverá esta martes 4 de agosto?

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estiman las siguientes condiciones climáticas para las próximas 24 horas en Venezuela.

En horas de la madrugada y la mañana se prevén zonas nubladas acompañadas de lluvias y chubascos dispersos y eventuales descargas eléctricas, producto del desplazamiento de la Onda Tropical N.º 34, en partes de Bolívar, Amazonas, oeste de Guárico, Llanos Occidentales, piedemonte Andino y Zulia.

En horas de la tarde y noche se espera un aumento progresivo de la cobertura nubosa, con probables precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica, en zonas de Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales los Andes y Zulia; asimismo, no se descartan algunas lluvias o lloviznas dispersas en regiones del Nororiente, Centro Norte Costero y Centro Occidente; el resto del territorio nacional se mantendrá de parcial a despejado.

Para La Guaira, Miranda y Distrito Capital se pronostica nubosidad parcial e intervalos despejados, con algunas nubes productoras de lloviznas dispersas en zonas de montaña y al este de la entidad; para el resto del periodo, se espera nubosidad parcial y zonas despejadas, con baja probabilidad de precipitaciones.

El viento de componente sureste, con velocidades rondando los 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24°C y una máxima que podría alcanzar los 29°C.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA