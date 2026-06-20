Firmado acuerdo para optimizar servicio de aseo urbano en Ribas

La alianza contempla la implementación de un sistema de recolección diaria de desechos, barrido, mantenimiento y limpieza integral de las plazas así como labores de desmalezado en áreas públicas en todo el municipio

CIUDAD MCY.- En acto celebrado en la sede del Concejo Municipal de Ribas, con la presencia del alcalde Juan Carlos Sánchez y ediles de la jurisdicción, el Instituto Municipal de Aseo Urbano (IMAUR), formalizó una alianza estratégica con la empresa de recolección de desechos Parma Plus C.A, presidida por el señor Jesús Javier Hernández Medina, con el objetivo primordial de transformar y elevar la eficiencia de los servicios públicos en la jurisdicción.

El Jefe del ayuntamiento, expresó en su intervención, “esta firma representa el desarrollo del avance de la prestación de los servicios públicos, acciones orientadas por la presidenta Delcy Rodríguez y la gobernadora Joana Sánchez, que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, en la búsqueda de la fórmula que nos permita entre el sector privado y las instituciones públicas lograr esa calidad de vida, ese bienestar, es un paso fundamental en nuestro municipio con respecto a la firma de una alianza institucional y con que nos permita avanzar, mejorar aún más en cuanto a la recolección”.

Además de la recolección, el plan de trabajo conjunto incluye un sistema intensivo de barrido, mantenimiento y limpieza integral de las plazas así como las labores de desmalezado en áreas públicas.

Pablo Ramos, presidente de IMAUR, destacó que este convenio responde a las directrices del alcalde Juan Carlos Sánchez, quien busca consolidar una “ciudad impecable”. La alianza contempla la implementación de un sistema de recolección diaria de desechos, reforzando significativamente la frecuencia del servicio en todo el municipio.

Ramos enfatizó que los beneficios de esta unión no solo impactarán en el ornato de la ciudad, sino que también están orientados a mejorar la calidad de vida de cada trabajador del sector. «Vienen muchas mejoras con esta alianza (…) para mejorar los servicios que nosotros pudiéramos prestarle a la ciudadanía», afirmó el funcionario.

Con este paso, el gobierno municipal busca garantizar un entorno más saludable y digno para todos los habitantes de Ribas, asegurando una atención constante y de calidad en materia de saneamiento ambiental.

PRENSA RIBAS

FOTOS CORTESIA