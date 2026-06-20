Plan Chuquisaca reforesta sector El Socorro con más 4 mil plantas en Revenga

Esta acción procura garantizar la preservación ambiental y potenciar el desarrollo agroproductivo de la jurisdicción

CIUDAD MCY.- El Ministerio de Ecosocialismo Aragua y la Alcaldía del municipio José Rafael Revenga, unieron esfuerzos con los productores agrícolas del sector El Socorro para sembrar más de 4 mil plantas frutales y forestales, iniciativa enmarcada en el «Plan Chuquisaca» que busca garantizar la preservación ambiental y potenciar el desarrollo agroproductivo de la jurisdicción.

Este despliegue institucional contó con el acompañamiento técnico de la Dirección de Desarrollo Económico local, consolidando una alianza estratégica entre el gobierno regional y municipal para el beneficio directo de las comunidades rurales de la zona.

Al respecto, la directora ministerial de Ecosocialismo en Aragua, Yuliana Ramos, destacó la importancia de la jornada señalando que la visita al municipio Revenga contempla no solo la reforestación, sino también el anuncio de buenas noticias en materia agroproductiva para los agricultores del sector.

En este mismo sentido, Yosek Rojas, director de Desarrollo Económico de la alcaldía, complementó los anuncios informando que próximamente se plantarán más de 10 mil plántulas de café en la localidad, acción clave para mantener la articulación con el sector agrícola, dinamizar la economía y asegurar el crecimiento productivo de los habitantes revengueños.

Finalmente, las autoridades locales precisaron que este esfuerzo mancomunado forma parte del cumplimiento de las líneas estratégicas nacionales, de manera específica la 1era Transformación Económica y la 6ta Transformación de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología.

Con estas acciones sostenidas, respaldadas por la administración regional, el gobierno municipal reafirma el compromiso de ejecutar proyectos socio-ambientales que equilibren el desarrollo sustentable con el bienestar integral de la población.

PRENSA REVENGA

FOTOS : CORTESIA